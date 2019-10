Sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) ripartono i preparativi per la prima passeggiata spaziale della storia completamente al femminile: dopo quella programmata e poi cancellata lo scorso marzo, per un problema con le tute, ora la Nasa ci riprova.

La storica impresa è fissata per lunedì 21 ottobre. Le astronaute Christina Koch e Jessica Meir saranno le protagoniste, impegnate nelle operazioni per la sostituzione delle vecchie batterie dei pannelli solari della Iss.

Christina Koch inizierà a lavorarci già domenica, con l'attività extraveicolare (Eva) che farà insieme a Andrew Morgan sotto la guida dell'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano. Per lei ottobre sarà un mese di super lavoro con ben tre passeggiate spaziali, ma dopo aver svoltato la boa dei 200 giorni consecutivi a bordo della Iss, ora l'astronauta punta al traguardo dei 300 giorni, per conquistare il record per la permanenza più lunga per una donna in una singola missione.

