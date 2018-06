Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 giugno 2018 13.19 03 giugno 2018 - 13:19

Quasi sei svizzeri su dieci non aspettano l'età ufficiale di pensionamento per ritirarsi dalla vita professionale.

Sei persone su dieci (58%) in Svizzera smettono di lavorare prima di aver raggiunto l'età ufficiale del pensionamento. Il fenomeno potrebbe mettere in pericolo il finanziamento della previdenza per la vecchiaia, avvertono gli esperti.

Solo una minoranza del 32% è occupata professionalmente fino a 64 anni, se donna, o 65 anni. Un decimo della popolazione lavora dopo aver raggiunto questa età limite.

Le persone che partono prima in pensione lo fanno in media un anno e mezzo prima dell'età ufficiale, indica oggi la NZZ am Sonntag, che si basa su uno studio della società di investimento e consulenza per casse pensione Swisscanto, filiale del gruppo della Banca cantonale di Zurigo.

Neuer Inhalt Horizontal Line