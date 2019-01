Circa il 60% delle varietà di caffè selvatico è ad alto rischio di estinzione. L'allarme arriva dal gruppo di Aaron David, dell'università di Nottingham, in Gran Bretagna, sulla rivista Science Alert.

Con l'aumento della siccità e la rapida diffusione di funghi patogeni, il caffè si trova a dover far fronte a numerose minacce alla sua sopravvivenza. Per superarle, dicono gli studiosi, è necessario che il settore caffeicolo si prepari con diversi tipi di interventi, come raccolte di diversi semi fuori dal loro habitat naturale per la riproduzione delle piante, protezione e ricerca.

Attualmente le varietà Arabica e Robusta rappresentano rispettivamente il 60% e 40% del caffè venduto, ma altre specie di caffè selvatico potranno essere necessarie in futuro per la sopravvivenza del settore, visto le minacce incombenti su di loro.

