Questo contenuto è stato pubblicato il 6 luglio 2018 11.16 06 luglio 2018 - 11:16

Arriva una nuova condanna per il fast food. Questa volta viene dalla Cina: i ricercatori dell'Università del Sichuan hanno rilevato un legame tra il consumo di questi prodotti e una maggiore probabilità di malattie respiratorie.

Nel dettaglio, mangiare questi pasti aumenta i casi di asma, respiro sibilante e molte altre malattie allergiche come l'eczema e la rino-congiuntivite. Il lavoro ha analizzato 16 studi svolti in precedenza.

L'assunzione di hamburger e prodotti simili per almeno tre volte a settimana è stata associata in modo predominante a malattie allergiche. Gli autori sottolineano che una dieta di scarsa qualità può contribuire allo sviluppo e alla progressione dell'asma e del respiro sibilante attraverso diversi meccanismi.

"Sono necessari ulteriori studi per confermare le relazioni osservate in questa analisi e per identificare potenziali associazioni causali tra il consumo di fast food e le malattie allergiche", ha detto Gang Wang, ricercatore dell'Ospedale della Cina occidentale dell'Università del Sichuan. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Respirology.

