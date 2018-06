Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 giugno 2018 20.09 07 giugno 2018 - 20:09

Tutto il genio di Alberto Giacometti al Guggenheim di New York. Chiamandola semplicemente 'Giacometti', il museo newyorkese aprirà l'8 giugno una mostra antologica completa delle sue opere.

Si tratta della prima negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni e fino al 12 settembre esporrà 175 lavori, tra sculture, dipinti e disegni, dell'artista bregagliotto (1901-1966), alcuni dei quali non sono mai stati visti negli Stati Uniti.

Le sue esili e filiformi figure umane, alle quali deve gran parte della sua celebrità, sono disseminate lungo la rotonda del museo e sono lì a ricordare la reazione dell'artista al trauma e all'angoscia subita per la Seconda Guerra Mondiale. Tra esse anche la scultura in bronzo 'L'homme qui marche' (L'uomo che cammina), venduta nel 2010 all'asta da Sotheby's per circa 75 milioni di euro, il prezzo più alto mai pagato al mondo per un'opera d'arte che non sia un quadro.

