Jean-Paul Dubois, 69 anni, ha vinto il Prix Goncourt 2019 per 'Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même facon', romanzo nostalgico sulla felicità perduta.

L'annuncio è stato fatto, come di consueto, durante la cerimonia di premiazione al ristorante Drouant di Parigi. Non ce l'ha fatta l'autrice best-seller belga, Amélie Nothomb, in corsa con 'Soif', già grande successo di libreria a tre mesi dalla sua uscita.

