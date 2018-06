Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 10.04 17 giugno 2018 - 10:04

Papa Francesco sarà giovedì a Ginevra e nel canton Vaud per una visita "storica", il cui obiettivo è di rafforzare i legami con le altre Chiese cristiane.

Papa Francesco sarà giovedì a Ginevra e nel canton Vaud per una visita "storica", il cui obiettivo è di rafforzare i legami con le altre Chiese cristiane riunite in seno al Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC), giunto al 70mo anno di esistenza.

Organizzata a distanza di 15 anni da quella di Giovanni Paolo II in Svizzera, la visita papale in territorio protestante durerà una decina d'ore. L'apice sarà raggiunto con la messa celebrata al Palexpo, alla presenza di 41'000 persone, alle quali dovrebbero aggiungersi altri fedeli data la velocità con cui i biglietti per partecipare all'evento sono andati a ruba.

Il dispositivo verrà a costare più di 2 milioni di franchi, di cui la metà sarà destinato alle ingenti misure di sicurezza previste, ha indicato la diocesi di Losanna, Ginevra e Friburgo.

Al suo arrivo a Ginevra, il Santo Padre sarà accolto dal presidente della Confederazione Alain Berset, che sarà accompagnato dai consiglieri federali Ignazio Cassis e Doris Leuthard. Saranno presenti anche il presidente del Consiglio nazionale Dominique de Buman e il presidente del Consiglio di Stato ginevrino Pierre Maudet.

Non è escluso che durante la visita in Svizzera il Papa annunci l'istituzione di un tribunale incaricato di giudicare i vescovi che hanno protetto i sacerdoti pedofili.

Neuer Inhalt Horizontal Line