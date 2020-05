Il peso degli alunni di scuola elementare in Svizzera rimane stabile.

È questo il dato principale che emerge dall'ultima valutazione dei dati relativi all'indice di massa corporea (IMC) di bambini e adolescenti nell'anno scolastico 2018/19, a cura di Promozione Salute Svizzera.

Solo nelle scuole secondarie il numero di allievi in sovrappeso - di età compresa tra i 14 e i 16 anni - è leggermente aumentato, tornando a livelli registrati in passato, si legge in un comunicato odierno.

Promozione Salute Svizzera ha analizzato i dati forniti dai servizi medici scolastici i 14'531 bambini e adolescenti provenienti dalle città di Basilea, Berna e Zurigo nell'ambito del monitoraggio annuale dell'IMC. Dall'analisi risulta che il 17,6% di tutti gli allievi visitati è in sovrappeso. Di questa percentuale quasi un quarto, ovvero il 4,3%, soffre di obesità.

Rispetto ai dati dell'anno precedente, in cui la percentuale in sovrappeso a tutti i livelli scolastici era del 17,3%, si spiega con l'incremento registrato fra gli adolescenti.

Problema adolescenti

Dal confronto a lungo termine dall'inizio delle misurazioni, nel 2005/06, emergono comunque sviluppi promettenti: a livello di scuola dell'infanzia e prima classe la percentuale di bambini in sovrappeso e obesi ha registrato un netto calo e anche a livello di scuola elementare si osserva da alcuni anni una tendenza positiva. A livello di scuola secondaria, invece, questo fenomeno non si è verificato.

Negli ultimi anni il numero di adolescenti in sovrappeso non è diminuito. Se a livello di scuola dell'infanzia ed elementare circa un ottavo (12,3%) degli alunni è in sovrappeso o obeso, questa percentuale sale a oltre un quarto (26,2%) a livello di scuola secondaria. Si tratta di un dato superiore di 1,4 punti percentuali rispetto all'ultima analisi e l'incremento si manifesta in tutte le città studiate.

