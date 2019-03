Continua l'escalation della tensione in Venezuela con un blitz dei servizi segreti del regime di Maduro che, in piena notte, hanno fatto irruzione e arrestato il braccio destro di Juan Guaidò, Roberto Marrero.

L'operazione del Sebin, il servizio di intelligence, ha sollevato un'ondata di condanne della comunità internazionale sempre più preoccupata per la situazione venezuelana: dagli Stati Uniti all'Unione Europea, dall'ufficio Onu per i diritti umani all'opposizione nel Paese si è alzato un coro unanime per chiedere l'immediata liberazione di uno dei più stretti collaboratori del presidente incaricato.

Nessuna dichiarazione ufficiale sul caso Marrero. Il suo arresto è stato raccontato da un deputato oppositore Sergio Vergara, che abita nello stesso condominio del quartiere di Las Mercedes, a Caracas: gli agenti del Sebin sono entrati nel palazzo durante la notte, "mi hanno puntato un'arma in faccia, mi hanno buttato per terra e uno di loro mi è salito addosso per impedirmi ogni movimento", ha spiegato aggiungendo che il suo appartamento è stato perquisito e gli è stato sequestrato un cellulare. Poco dopo gli agenti sono andati nell'abitazione di Marrero, che prima di essere catturato ha inviato un ultimo e drammatico audio: "in questo momento sono entrati nel mio palazzo. Il Sebin è qui, disgraziatamente sono arrivati fino a me", ha detto. Mentre veniva portato via, è riuscito ad avvertire Vergara che gli uomini del Sebin gli avevano "piantato due fucili e una granata".

Da quel momento, si ignora dove si trovi e quale sia la sua sorte. Guaidò, intanto, ha avvertito che l'arresto del suo collaboratore può solo essere letto in due modi: "O hanno troppa paura di catturare me, e dunque minacciano chi mi è vicino, oppure semplicemente la catena di comando si è rotta, e non sappiamo chi ha deciso questo sequestro"

