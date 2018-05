Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

23 maggio 2018

"Questa è la Georgia di domani". E' il sogno di Stacey Abrams, che ha vinto le primarie democratiche e si batterà per essere eletta governatore della Georgia.

Prima donna a conquistare la nomination nello Stato per uno dei due principali partiti e, se verrà eletta a novembre, prima donna afroamericana governatrice nella storia americana.

Non solo: la sua è una sfida aperta ai retaggi razziali del sud degli Stati Uniti e una speranza per il partito democratico che, da Washington, osserva con attenzione ogni sussulto dell'elettorato, alla ricerca di quella energia necessaria per poter rilanciare un messaggio forte in vista del voto del 2020.

Abrams, 44enne laureata in Legge a Yale, che si è già confrontata con la politica municipale ad Atlanta e poi con quella statale; piccola imprenditrice e autrice di romanzi firmati con un nome d'arte, ha conquistato il 75% dei voti contro "l'altra Stecey", la rivale di partito Stacey Evans, confermando così la fiducia riposta da un partito mobilitatosi a suo favore, con gli 'endorsement' dei pesi massimi Hillary Clinton e Bernie Sanders.

Ma anche con l'interesse per la campagna in autunno da parte della senatrice della California Kamala Harris e del senatore del New Jersey Cory Booker, entrambi di colore ed entrambi considerati papabili per le presidenziali del 2020.

"Stiamo scrivendo il prossimo capitolo della storia della Georgia, dove nessuno resta ignorato, nessuno resta inascoltato e nessuno è lasciato senza ispirazione", ha detto Abrams, che nel discorso della vittoria si è definita "orgogliosa figlia del profondo sud".

In Georgia la rappresentanza afroamericana democratica non manca, ma i posti chiave dell'amministrazione statale sono ancora appannaggio del partito repubblicano, che può contare su un solido bacino bianco e conservatore. Lo Stato non ha un governatore democratico dal 1998 e nelle presidenziali del 2016 Donald Trump ha prevalso con il 5% di vantaggio. Ma la base demografica va cambiando e rapidamente, per questo la Georgia costituisce adesso per i democratici un laboratorio, con il "sogno di Stacey Abrams" che può diventare ispirazione e speranza sul piano nazionale.

Intanto il secondo mini 'super Tuesday' di questa stagione di primarie vede confermato il momento favorevole per le candidate donne democratiche: in una della primarie più problematiche, in Kentucky, ha prevalso Amy McGrath, ex pilota di jet e neofita della politica, che ha conquistato la nomination del partito per un seggio nella locale Camera a maggioranza repubblicana, battendo il 'veterano' e popolare sindaco di Lexington, Jim Gray. Ma anche in Texas, da Houston a San Antonio, la politica dem è donna.

