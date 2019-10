Il ritorno alla Luna ha un simbolo femminile: la Nasa pubblica l'immagine di un volto di donna, ispirato alla dea greca Artemis, che emerge dal chiaroscuro di una Luna stilizzata e dedicato, oltre che al programma, alla prima donna che metterà piede sul suolo lunare.

L'immagine, proposta in più colori, è adattabile sia per il desktop dei pc sia per smartphone e tablet. Il programma con cui la Nasa intende riportare l'uomo sulla Luna prende infatti il nome da una divinità greca femminile, Artemis, la sorella gemella di Apollo e dea della luna e della caccia.

"Attraverso il programma Artemis, vedremo la prima donna e il prossimo uomo camminare sulla superficie della Luna" scrive la Nasa sul suo sito internet. "Come "portatrice di torcia" - aggiunge - letteralmente e figurativamente, Artemis ci farà luce per andare su Marte".

Il ritorno sulla Luna è infatti per la Nasa il trampolino per portare l'uomo sul pianeta rosso. "Il ritratto della dea greca Artemis è tratteggiato nei suoi punti salienti ed emerge dalle ombre della falce di luna. I suoi lineamenti sono abbastanza astratti, in modo che ogni donna possa vedersi in lei".

Neuer Inhalt Horizontal Line