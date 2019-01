Immatricolazioni di auto nuove in calo nel 2018

Auto-Svizzera si è detta "molto ottimista" per l'anno in corso: l'obiettivo è di superare la soglia di 300'000 immatricolazioni di vetture nuove entro il 31 dicembre 2019.

Il numero di auto nuove immatricolate in Svizzera e nel Liechtenstein è diminuita del 4,6% a 299'716 unità nel 2018.

Lo indica in un comunicato odierno l'associazione degli importatori Auto-Svizzera, secondo cui questo risultato è da ricondurre alle modifiche delle norme anti-inquinamento e ai ritardi nelle consegne. "La flessione si spiega chiaramente con l'introduzione, il primo settembre, dei nuovi test WLTP (procedura di prova per veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale) sulle emissioni, molto più rigorosi sulle nuove vetture", precisa il portavoce di Auto-Svizzera, Christoph Wolnik, citato nella nota. Nel mese di settembre le vendite sono crollate addirittura del 16,8% su base annua, a 20'409 unità.

Nel mese di dicembre, anche a causa delle nuove norme ambientali e del minor numero di giorni feriali (17), le immatricolazioni sono diminuite dell'11,4% su base annua a 27'539 unità. Numerose consegne di automobili sono state rinviate al 2019, ma questi ritardi - secondo Auto-Svizzera - rappresentano "un'opportunità" per il nuovo anno. L'associazione si è detta "molto ottimista" per l'anno in corso: l'obiettivo è di superare la soglia di 300'000 immatricolazioni di auto nuove entro il 31 dicembre 2019.

