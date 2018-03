Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 luglio 2012 14.36 25 luglio 2012 - 14:36

L'anno scorso ben 10'166 persone da rimpatriare hanno beneficiato del soccorso d'emergenza sotto forma di vitto, alloggio, vestiario e assistenza sanitaria di base, per una durata media di 115 giorni. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dall'Ufficio federale della migrazione (UFM).

I beneficiari provenivano soprattutto da Nigeria, Tunisia e Serbia e, nell'80% dei casi, erano di sesso maschile, si legge in un comunicato odierno.

Nel 2011 la Confederazione ha versato ai Cantoni, a titolo di compenso per l'aiuto immediato, una somma forfettaria unica di 6'116 franchi per ogni richiedente l'asilo con decisione negativa o di non entrata in materia. In totale, i contributi hanno raggiunto i 62 milioni di franchi.

Dall'estensione del blocco dell'aiuto sociale, il primo gennaio 2008, sono stati spesi 139,5 milioni di franchi per il soccorso d'emergenza.

