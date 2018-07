Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 luglio 2018 9.30

È stata ritirata l'iniziativa denominata "Priorità ai lavoratori indigeni", lanciata nel giugno del 2017 da un "comitato borghese" presieduto da Richard Koller, allora segretario dell'UDC del canton Lucerna.

Koller, un mese più tardi, era poi stato esonerato dalla carica poiché la sua proposta rischiava di far concorrenza ad un'analoga iniziativa anti-immigrazione dell'UDC svizzera.

La maggioranza dei membri del comitato ha fatto dietrofront, ha detto ieri sera Koller, precisando che erano state raccolte circa la metà delle 100'000 firme necessarie. Per raggiungere l'obiettivo, ha aggiunto, sarebbero stati necessari ulteriori investimenti. La scadenza ultima per la consegna delle sottoscrizioni era stata fissata al 13 dicembre prossimo.

Il passo indietro, secondo il comitato, è stato deciso dopo che i delegati dell'UDC svizzera hanno dato via libera al lancio di un'iniziativa "per la limitazione dell'immigrazione", che chiede l'abrogazione, o una rinegoziazione, dell'accordo di libera circolazione con l'Unione europea. In queste condizioni le possibilità di successo erano molto limitate.

"Priorità ai lavoratori indigeni" chiedeva di limitare l'immigrazione quando in Svizzera la disoccupazione supera in Svizzera il 3,2% secondo la definizione ILO (nel 2017 il tasso era del 4,5%).

