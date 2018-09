Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 18.29 23 settembre 2018 - 18:29

Nuovo affondo di Donald Trump sull'immigrazione. Il presidente americano propone una stretta sulla green card: essa va negata agli immigrati che usano legalmente gli aiuti federali, quali l'assistenza alimentare o quella per la casa.

Le polemiche sono immediate perché - affermano i critici - con tale iniziativa Trump colpisce l'immigrazione legale, di fatto aprendo la strada a un sistema "a pagamento". La proposta prevede infatti anche la possibilità di depositare una "cauzione in contanti" da almeno 10'000 dollari, per chi vuole evitare di vedersi negata la carta verde in base alle nuove regole.

"Questo è un tentativo di rendere il nostro sistema dell'immigrazione a pagamento con solo i più ricchi che possono accedervi'' denunciano i critici, convinti che la mossa sia solo politica.

A due mesi dalle elezioni di medio termine, puntare l'attenzione sull'uso e su chi usa i programmi pubblici è una delle modalità per galvanizzare gli elettori conservatori, soprattutto la base di Trump che vede nel ricorso degli immigrati all'assistenza federale un fenomeno da combattere con tutte le forze.

Molti critici sostengono inoltre che la norme proposte violino i diritti di bambini e immigrati che sperimentano crisi finanziarie di breve termine. Critiche che al momento non sembrano in grado di fermare o far cambiare idea a Trump che, nella stretta all'immigrazione, vede uno dei cavalli vincenti per le elezioni.

