Il mercato immobiliare svizzero dovrà fare i conti con una quota ancora più elevata di appartamenti vuoti: finché i tassi d'interesse rimarranno negativi si continuerà infatti a costruire.

Per alcuni anni ancora l'acquisto di una casa sarà inoltre più conveniente dell'affitto.

Anche con i prezzi elevati degli immobili la proprietà abitativa rimane la forma residenziale più economica quasi ovunque in Svizzera, afferma l'ultimo studio in materia realizzato da Credit Suisse. Sulla base dei costi complessivi, un appartamento di proprietà costa, in media, il 18% in meno di un appartamento in affitto comparabile.

Quanto agli alloggi in affitto, la domanda dovrebbe risollevarsi. Il calo dell'immigrazione si è infatti arrestato grazie alla ripresa economica e nel 2019 il saldo migratorio dovrebbe aumentare di circa il 10%. A trarne i maggiori vantaggi sarà soprattutto la Svizzera tedesca.

Quest'anno in molte regioni numerosi nuovi appartamenti in affitto arriveranno però su un mercato già saturo. Lo studio rileva che l'attività edilizia - che praticamente non rallenterà - investe principalmente in comuni degli agglomerati urbani, mentre nei grandi centri è decisamente inferiore.

