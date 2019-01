I rischi sul mercato immobiliare sono leggermente scesi nel quarto trimestre del 2018. L'indice Real Estate Risk Index (RERI) elaborato dalla società Moneypark è calato di 0,2 punti a 2,8 punti, un valore considerato medio.

La scala va da 0 (nessun rischio) e 6 (rischio acuto di bolla).

In una nota Moneypark sostiene che nonostante alcune nubi all'orizzonte, la buona situazione dell'economia svizzera si ripercuote ancora positivamente sul mercato immobiliare nazionale. I parametri più rilevanti attestano un rischio di bolla immobiliare da basso a medio.

Due segmenti mostrano però rischi in crescita: le case di proprietà nella parte bassa della forchetta di prezzo e ubicate in zone poco pregiate. Molti proprietari non possono permettersi altro. Negli ultimi anni i prezzi e le transazioni sono salite. Se la domanda dovesse scendere, questi oggetti perderebbero rapidamente di valore, secondo le previsioni di Moneypark.

Rischi più alti anche nel comparto degli immobili di rendita nelle zone di campagna e nelle piccole città, dove vi è eccesso nell'offerta.

