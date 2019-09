In agosto gli affitti in media in Svizzera sono nuovamente diminuiti, mentre in Ticino hanno registrato una forte progressione, stando alle statistiche della piattaforma immobiliare Immoscout24. Il prezzo degli appartamenti e delle case invece è salito ovunque.

In media nazionale, le pigioni sono calate del 1,3% su base annua e dell'1,1% rispetto a luglio, precisa il portale in un comunicato.

La Svizzera centrale (-1,5%) e la Svizzera nordoccidentale (-0,8%) hanno registrato le riduzioni più marcate, mentre il calo è stato più moderato nella parte orientale del Paese (-0,4%) e nella regione del Lago Lemano (-0,3%). A Zurigo, gli affitti sono rimasti mediamente stabili mentre sono aumentati nel Mittelland (+0,2%). In Ticino, dopo tre mesi di flessione, gli affitti sono tornati a salire addirittura del 2,7%.

I prezzi delle abitazioni in vendita sono superiori dell'1,2% rispetto all'anno precedente, anche se rispetto a luglio registrano una flessione i 0,4%. L'incremento è più marcato per gli appartamenti: +1,67% su base annua, mentre rispetto a luglio sono in calo dell'1,4%.

"Il mercato immobiliare svizzero è attualmente sotto stretta sorveglianza", ha avvertito Martin Waeber, direttore di Immoscout24. L'Associazione svizzera dei banchieri ha risposto alle insistenti richieste delle autorità emanando direttive più severe per la concessione di prestiti". "Finora, l'attenzione si era concentrata sulle case unifamiliari e sui condomini. L'alto livello dei prezzi degli appartamenti è la conseguenza di tassi di interesse bassi e persino negativi. A causa della mancanza di opportunità di investimento, l'acquisto di edifici residenziali è molto interessante", afferma Martin Waeber. Sarà quindi interessante vedere se le nuove misure avranno un impatto sull'attrattiva di questa categoria di beni.

