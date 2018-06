Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 11.25 04 giugno 2018 - 11:25

Affittare un appartamento in Svizzera è diventato più conveniente. I prezzi delle pigioni dei nuovi contratti sono calati nel mese di maggio. Immagine d'archivio.

Affittare un appartamento in Svizzera è diventato più conveniente. I prezzi delle pigioni dei nuovi contratti sono calati nel mese di maggio (-1,5% rispetto al mese precedente) per la prima volta negli ultimi cinque mesi.

L'evoluzione su base annua è invece meno marcata, con una diminuzione dello 0,7%.

La tendenza si osserva in particolare nella regione del Lemano (-1,4%), mentre in Ticino si registra un calo dello 0,4%. Lo indica lo Swiss Real Estate Offer Index, pubblicato oggi dal portale Immoscout24, in collaborazione con l'impresa di consulenza immobiliare IAZI/CIFI.

Solamente nella Svizzera orientale (+0,6%) e nell'Espace Mittelland (+0,8%) si è verificato un aumento del prezzo degli affitti. Nella regione del Lemano (297,9 franchi per metro quadrato), nella zona di Zurigo (318 CHF/metro quadrato; -0,3%), e nella Svizzera centrale (262,9 CHF/metro quadrato; -0.3%) le pigioni rimangono ben al di sopra della media svizzera (259,5 franchi per metro quadrato). In Ticino il costo si attesta a 234,1 franchi al metro quadrato.

All'acquisto, i prezzi immobiliari a maggio per gli appartamenti in comproprietà hanno subito un calo dello 0,5% rispetto al mese precedente, mentre sono rimaste stabili quelli per le case individuali. Su base annua, l'evoluzione indica rispettivamente un calo dell'1,5% e del 2,9%, scrive Immoscout24.

"Bisogna ancora attendersi un leggero aumento dei prezzi nel settore immobiliare o, almeno, un mantenimento del livello attuale", rileva Martin Waeber, direttore del portale immobiliare citato nel comunicato.

