Il senatore repubblicano Mitt Romney ha affermato che "è sempre più probabile" che almeno quattro senatori repubblicani sosterranno la richiesta di sentire come testimone nel processo di impeachment l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Robert Bolton.

I 47 senatori democratici, se restano compatti, hanno bisogno di almeno quattro senatori del Grand old Party per far approvare la loro richiesta di nuovi testimoni, che verrà messa ai voti nel fine settimana.

