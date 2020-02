Il senatore repubblicano Mitt Romney rompe con la linea del partito: voterà per la condanna di Donald Trump nel processo d'impeachment.

Il presidente, ha detto in una conferenza stampa, "è colpevole di un sconcertante abuso di fiducia pubblica".

Le azioni di Trump "sono state un evidente assalto ai nostri diritti elettorali, alla nostra sicurezza nazionale, ai nostri valori fondamentali", ha accusato l'ex candidato presidenziale, che probabilmente sarà l'unico senatore repubblicano a votare per la condanna del tycoon. "Corrompere un'elezione per restare in carica è forse la violazione più abusiva e devastante del giuramento da presidente che posso immaginare", ha proseguito.

"Il mio voto probabilmente sarà in minoranza al Senato ma potrò dire ai miei figli e ai miei nipoti di aver fatto il mio dovere al meglio delle mie capacità credendo che il mio Paese si aspettasse questo da me", ha aggiunto. Romney si è detto inoltre consapevole che "dentro il mio partito disapproveranno la mia decisione e che in certi ambienti sarò denunciato con forza".

Il suo portavoce ha precisato che Romney voterà per condannare Trump per abuso di potere e assolverlo dall'ostruzione del Congresso.

