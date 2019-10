Accordo fra Implenia e l'azionista di maggioranza Max Rössler sul futuro strategico dell'azienda. Lo indica il gruppo attivo nel settore della costruzione in una nota odierna.

Rössler e la sua Parmino Holding ritirano la proposta di assemblea generale straordinaria presentata insieme alla società di investimento zurighese Veraison e sciolgono il gruppo di azionisti creato con quest'ultima.

Entro la prossima assemblea generale annuale, Implenia non prenderà inoltre alcuna misura che potrebbe compromettere la partecipazione di Rössler e altri azionisti nella società che il gruppo intende creare separatamente, precisa il comunicato.

Il consiglio di amministrazione (cda) di Implenia e il suo azionista di riferimento intendono prendersi il tempo per discutere le reciproche proposte nel settore immobiliare e le possibili ulteriori opzioni. L'obiettivo è quello di raggiungere un consenso, precisa Implenia.

I colloqui fra cda e il gruppo di azionisti sono stati interrotti il 14 ottobre. In una recente giornata degli investitori il colosso della costruzione aveva espresso la volontà di creare una società separata, cui andrebbe affidata una parte del portafoglio immobiliare.

Per Veraison e Rössler - che hanno formato un gruppo di azionisti e controllano il 17% di Implenia - l'idea non è sufficientemente incisiva: preferirebbero affidare alla nuova azienda l'intero parco immobiliare e procedere rapidamente a uno sbarco in borsa.

