Il colosso svizzero della costruzione Implenia va diviso in due, separando la parte sviluppo da quella propriamente di costruzione: è quanto auspica la società di investimento zurighese Veraison, che vorrebbe portare la seconda parte dell'azienda da sola in borsa.

In un'intervista odierna con il portale online elvetico The Market uno dei fondatori di Veraison, Gregor Greber, sostiene che la divisione sviluppo è posizionata in modo eccellente. Le riserve fondiarie sono inserite a bilancio per 199 milioni, ma secondo analisi esterne l'intero comparto varrebbe più di 400 milioni, ha indicato il finanziere.

