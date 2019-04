Gli Impresari costruttori grigionesi (GBV) hanno un nuovo presidente. Si tratta di Maurizio Pirola di St. Moritz, eletto oggi, durante l'assemblea generale a Scuol, a capo dell'associazione al posto di Markus Derungs.

Nel corso della giornata, si legge in una nota, sono stati pure votati all'unanimità principi di comportamento conformi al settore, in modo da muoversi correttamente attraverso la moltitudine di regolamenti. L'associazione fondata nel 1906 rappresenta gli interessi di circa 120 aziende attive nell'edilizia.

In passato la GBV è entrata in polemica con la Commissione della concorrenza (COMCO), in seguito ai fatti venuti alla luce nell'ambito dell'inchiesta nella Val Monastero (GR) su accordi illeciti tra imprese di costruzione sul prezzo di concorsi pubblici. Seppure non direttamente coinvolta negli accordi, l'associazione avrebbe avuto un ruolo nell'organizzazione degli incontri al fine di tali pratiche.

