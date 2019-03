È lungo 13 metri e pesa 8.800 chilogrammi. Si chiama "Scotty" ed è il più grande fossile di T-rex mai scoperto. Visse 66 milioni di anni fa nell'attuale territorio del Canada.

Le sue caratteristiche sono illustrate nello studio pubblicato sulla rivista The Anatomical Record da un gruppo dell'Università canadese di Alberta, coordinato da Scott Persons. I suoi resti saranno esposti a partire da maggio 2019 al Museo reale di storia naturale Saskatchewan, in Canada.

Il nome di questo T-rex da record deriva dalla bottiglia di scotch con la quale i paleontologi canadesi hanno brindato alla sua scoperta. Il primo rinvenimento dei resti risale, in realtà, al 1991. Ci sono voluti, però, più di 10 anni per estrarlo, senza danneggiarlo, dalle rocce in cui le ossa erano incastrate. Solo adesso, quindi, è stato è possibile completare lo studio di questo esemplare di T-rex.

Neuer Inhalt Horizontal Line