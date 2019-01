In balia del mare per ore e solo in nottata soccorsi da un cargo inviato dalla Libia.

Ieri si è rischiata una nuova strage nel Mediterraneo. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini - hanno atteso aiuto su un barcone in avaria 60 miglia al largo delle coste libiche. Ore di angoscia che sono terminate con l'invio dei soccorsi: in serata un mercantile dirottato sul posto dalla guardia costiera libica ha raggiunto l'imbarcazione, cominciando ad imbarcare i migranti.

Al termine delle operazioni, il cargo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone, sta facendo ritorno in Libia, da dove il barcone era partito. "Verranno portati in salvo nel porto di Misurata", ha fatto sapere in serata il governo italiano, che in precedenza aveva sollecitato la guardia costiera libica affinché effettuasse quanto prima l'intervento.

Ieri mattina altri 140 migranti erano stati salvati da una motovedetta di Tripoli.

