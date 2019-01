In Cina sarebbe stata condotta la prima operazione chirurgica "da remoto" utilizzando la tecnologia 5G.

In Cina sarebbe stata condotta la prima operazione chirurgica "da remoto" utilizzando la tecnologia 5G. Lo riportano diversi media locali, tra cui il "South China Morning Post", secondo cui un chirurgo è riuscito a rimuovere senza errori il fegato di un animale.

Il test è stato condotto nella provincia del Fujian, dove il medico ha operato controllando un robot chirurgico con una connessione 5G da una località distante 50 chilometri. Il tempo di ritardo tra gli impulsi dati dal dispositivo di controllo e il robot è risultato di appena 0,1 secondi.

"L'alta velocità della connessione riduce il rischio di errori potenzialmente fatali - ha affermato il chirurgo che ha eseguito l'operazione, di cui non è stato reso noto il nome -. La speranza è che la chirurgia che coinvolge il 5G diventi presto abbastanza affidabile da essere usata anche sull'uomo. Questo permetterebbe di salvare molte vite con chirurghi esperti in grado di operare pazienti lontani in completa sicurezza".

Secondo molti esperti il 2019 sarà "l'anno del 5G", con sempre più aree coperte dal segnale e decine di dispositivi che entreranno sul mercato.

