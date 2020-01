Il 20% della mortalità in Europa è attribuibile a cause ambientali; l'Italia è prima in Europa per morti premature da esposizione alle 'polveri sottili. Lo ricorda il rapporto The Lancet Countdow on Health and Climate Change presentato oggi a Roma.

Il documento è frutto della collaborazione tra 120 esperti di 35 istituzioni di tutto il mondo, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Banca Mondiale, il University College di Londra e l'Università di Tsinghua, che ha analizzato 41 indicatori chiave, suggerendo quali azioni intraprendere per raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

