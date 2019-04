In Giappone, circa un quarto delle persone in un'età compresa tra i 18 e i 39 non ha mai avuto esperienze sessuali.

Circa un quarto delle persone in un'età compresa tra i 18 e i 39 anni in Giappone non hanno mai avuto esperienze sessuali, una percentuale in crescita di oltre il 20% rispetto a 20 anni fa.

Lo rivela un'indagine della Università di Tokyo e il Karolinska Institute con sede in Svezia, condotta tra uomini e donne di orientamento etero.

Secondo la ricerca pubblicata sul British Medical Journal Bmc Public Health - in base ai dati sulla fertilità forniti dall'Istituto nazionale di statistica e della previdenza giapponese, la percentuale di persone di sesso maschile senza alcuna esperienza nella sfera dell'intimità è salita al 25,8% nel 2015 rispetto al 20% del 1992, mentre il tasso tra le donne è aumentato al 24,6% dal 21,7%.

La causa dell'assenza di esperienza è spesso involontaria, dicono i ricercatori, che citano tra le risposte più frequenti degli individui presi in esame l'instabilità nel mondo del lavoro e redditi troppo bassi. L'80% del campione di uomini e donne tra i 25 e i 39 anni - non attivi sessualmente - ha comunque dichiarato che intende sposarsi.

Il tasso di fertilità in Giappone si è assestato all'1,43% nel 2017, e continua a rimanere tra i più bassi al mondo. Agli attuali valori, l'Istituto nazionale di statistica prevede che la popolazione scenderà a quota 88 milioni nel 2065 dagli attuali 126 milioni.

