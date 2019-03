India e Pakistan continuano a duellare in Kashmir, nonostante alcuni timidi segnali di distensione. Le forze armate dei due paesi si sono scambiate colpi di artiglieria lungo il confine, con un bilancio di almeno otto morti, tra cui sei civili.

E la situazione di estrema incertezza ha costretto migliaia di persone ad abbandonare le loro case.

Dopo l'escalation dei giorni scorsi, sembrava che il disgelo fosse vicino, grazie al gesto di apertura di Islamabad di riconsegnare il pilota indiano abbattuto con il suo caccia. Tuttavia, i combattimenti sono ripresi.

La polizia indiana ha reso noto che tre civili, una donna e due suoi figli, sono rimasti vittime del fuoco pachistano mentre si trovavano nella loro abitazione, nella regione di Poonch. Allo stesso tempo, le autorità locali del Kashmir sotto controllo pachistano hanno denunciato che le truppe indiane hanno bombardato i loro villaggi, uccidendo tre persone e distruggendo diverse case. E nello scambio di colpi, sono morti anche due militari.

Con le ostilità ancora in corso, la diplomazia è sempre al lavoro per scongiurare un conflitto in piena regola che potrebbe avere conseguenze devastanti, considerato che si parla di due potenze nucleari. Il ministro degli Esteri pachistano Shah Mahmood Qureshi ha assicurato che il suo paese "vuole la pace" e in quest'ottica ha accettato l'aiuto della Russia a mediare. Anche se, ha precisato, non è chiaro se l'India farà altrettanto. In campo sono scese anche la Cina e l'Arabia Saudita, che dovrebbero inviare i loro emissari nei due paesi nei prossimi giorni.

Dichiarazioni di buona volontà a parte, si segnalano anche iniziative concrete. Il Pakistan ha reso noto che ripristinerà un collegamento ferroviario chiave con l'India, che congiunge Lahore alla città di Atari. In precedenza era stato riaperto, seppur in parte, lo spazio aereo pachistano ai voli civili indiani. L'India, da parte sua, ha riconsegnato ai pachistani il corpo di un prigioniero che era stato picchiato a morte da altri detenuti.

La situazione sul terreno resta tuttavia molto calda al confine. Per sfuggire ai bombardamenti, migliaia di persone di entrambi i lati della regione contesa hanno abbandonato le proprie case per nascondersi nei rifugi temporanei allestiti dalle autorità, oppure hanno raggiunto le famiglie in aree più sicure.

La contesa tra India e Pakistan sul Kashmir si sta consumando da oltre 70 anni: hanno iniziato a farsi la guerra subito dopo l'indipendenza dai britannici, nel 1947. La nuova miccia si è accesa lo scorso 14 febbraio, quando un attentato suicida dei ribelli islamici in territorio indiano ha ucciso 40 militari, scatenando la rappresaglia in territorio pachistano ed il contrattacco di Islamabad. La tensione è così salita ai livelli più alti da 20 anni.

Neuer Inhalt Horizontal Line