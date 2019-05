Il capo dell'esercito svizzero Philippe Rebord riceve in questi giorni l'omologo cinese Li Zuocheng.

Il capo dell'esercito, il comandante di corpo Philippe Rebord, riceve in questi giorni il generale Li Zuocheng, capo dello Stato maggiore generale dell'esercito popolare di liberazione cinese, per una visita di lavoro in Svizzera.

La visita ha avuto inizio ieri e terminerà domani, ed avviene nel quadro delle relazioni amichevoli tra la Svizzera e la Cina, si legge in un comunicato odierno del Dipartimento della difesa (DDPS).

I due alti rappresentanti delle forze armate parleranno dello sviluppo degli eserciti, dell'evoluzione della situazione a livello regionale e globale e del promovimento della pace. Nel quadro dell'incontro avrà luogo anche una visita di cortesia alla consigliera federale Viola Amherd, capo del DDPS.

