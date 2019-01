Incendi: in fiamme montagna in provincia di Varese

Un rogo scoppiato ieri sera sul monte Martica, in provincia di Varese, ha già distrutto 100 ettari di bosco. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare l'incendio, alimentato dal forte vento, e stanno proseguendo oggi le operazioni di spegnimento.

Per cercare di domare le fiamme hanno operato anche gli specialisti dei vigili del fuoco del nucleo S.A.P.R (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto): gli operatori hanno effettuato una mappatura dettagliata dei fronti. In azione anche un Canadair e a breve arriveranno altri tre mezzi aerei, tra cui due elicotteri del servizio antincendio regionale.

I pompieri stanno indagando per accertare le cause del rogo e non escludono l'ipotesi dolosa.

Stamani si terrà un briefing con tutti gli enti interessati alle operazioni. Resta un presidio con uomini e automezzi a protezione della località Alpe Cuseglio dove le fiamme potrebbero minacciare un gruppo di abitazioni.

