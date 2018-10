Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 ottobre 2018 - 12:50

Incendio, senza conseguenze gravi, sabato pomeriggio in una casa di appartamenti di Thusis. Secondo una nota odierna della polizia cantonale, fiamme sono divampate nella camera da letto di un appartamento posto al primo piano, in cui non si trovavano i locatari.

I soccorritori sono riusciti a domare le fiamme e a portare in salvo i coinquilini rimasti i casa, essendo le scale inagibili a causa del fumo. Otto persone sono state ricoverate per accertamenti a causa di un sospetto avvelenamento da fumo: hanno potuto lasciare l'ospedale locale già in serata. Un bimbo di 8 anni è stato invece trasportato con un ambulanza al nosocomio cantonale di Coira per controlli.

