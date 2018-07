Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 luglio 2018 10.24 07 luglio 2018 - 10:24

Un vasto incendio è divampato nella notte all'interno degli studi cinematografici di Cinecittà di via Vincenzo Lamaro a Roma. A quanto riferito dai vigili del fuoco, ad andare in fiamme scenografie e rivestimenti.

E' accaduto intorno all'una. I vigili del fuoco sono intervenuti con sei squadre e l'ausilio di autobotti. Non si segnalano feriti. L'intervento è ancora in corso per la rimozione di parti pericolanti.

Neuer Inhalt Horizontal Line