NOve personje morte a Parigi in un incedio

Sale a 9 il numero delle vittime dell'incendio di questa notte nell'edificio del XVI arrondissement di Parigi. I feriti sono 36 di cui uno in gravi condizioni, secondo quanto confermato dal ministro dell'Interno, Christophe Castaner, arrivato sul posto.

Castaner ha reso omaggio ai pompieri che hanno "salvato oltre 50 persone in condizioni eccezionali". In particolare, hanno riferito ufficiali dei pompieri, una decina di abitanti del palazzo di 8 piani costruito negli anni Settanta, sono stati salvati sui tetti, dove si erano rifugiati per sfuggire alle fiamme: "E' stata una scena di incredibile violenza", ha riferito un capitano dei pompieri.

Neuer Inhalt Horizontal Line