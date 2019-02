Potrebbe essere partito da un impianto dell'aria condizionata l'incendio divampato nel centro di allenamento del Flamengo a Rio de Janeiro: lo hanno riferito ai media alcune autorità locali, tra cui il vice governatore di Rio, Caio Castro.

"Difficile dirlo, ma in linea di massima sarebbe stato un apparecchio dell'aria condizionata", ha detto Castro, secondo il quale "individuare le cause per cui l'apparecchio ha preso fuoco è la domanda alle quale si dovrà rispondere adesso".

