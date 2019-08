Continua a regnare l'incertezza attorno alla scelta del deputato Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, come ambasciatore del Brasile a Washington.

La nomina dovrà essere discussa davanti alla Commissione per le relazioni estere del Senato, per poi venire eventualmente approvata dall'aula in sessione plenaria. Il risultato, tuttavia, non è scontato, tanto che Eduardo - 35 anni, il più giovane dei tre figli di Bolsonaro ad essere entrato in politica - sta compiendo le ultime manovre per convincere gli indecisi, rende noto il portale di notizie Uol.

La nomina di Eduardo Bolsonaro, vista come un atto di nepotismo da molti membri del Congresso, mette in imbarazzo anche i parlamentari in sintonia con il governo, sottolineano i media locali. Per questo motivo, sarà fondamentale attendere le ripercussioni del dibattito che si svolgerà davanti alla Commissione per le relazioni estere, considerata un termometro degli umori del Senato.

