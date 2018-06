Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

17 giugno 2018 21.01

Una persona morta ed un'altra ferita. È questo il bilancio di un grave incidente avvenuto poco a fa a bordo di un traghetto in partenza dallo scalo "Immacolatella", nel porto di Napoli.

Una macchina, per cause ancora in corso di accertamento, ha schiacciato due stranieri - si tratta di due cittadini indonesiani - diretti a Palermo. per il primo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il secondo, invece, ferito in maniera grave, è stato soccorso e trasferito in ospedale.

