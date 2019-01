Incidente stradale in Svezia: muoiono sei svizzeri, uno è ferito

Sei giovani svizzeri sono morti ieri in un incidente stradale in Svezia quando il minibus sul quale viaggiavano si è scontrato frontalmente con un camion. Una settimo cittadino elvetico è rimasto ferito.

Lo indica stamane il Dipartimento federale degli esteri (DFAE) in una nota. L'incidente si è verificato poco prima delle due di notte su una strada di campagna a sudest di Kiruna, la città più settentrionale della Svezia. Il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale. Il camionista è in stato di choc, ha indicato la società mineraria per il quale lavora.

Il Centro consolare regionale è in contatto con le autorità locali e ha inviato sul posto una sua collaboratrice per assistere le famiglie delle vittime. A nome del Consiglio federale, il responsabile del DFAE Ignazio Cassis, citato nella nota, esprime le sue più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime.

Neuer Inhalt Horizontal Line