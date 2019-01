L'identificazione formale delle sei giovani vittime elvetiche dell'incidente stradale nel nord della Svezia è terminata. I corpi saranno ora trasferiti in Svizzera e affidati alle famiglie, nell'Oberland bernese.

In segno di rispetto per i parenti non verranno fornite informazioni più precise sull'identità delle persone decedute, indica oggi il Comune di Adelboden, da cui provenivano cinque dei sei giovani che hanno perso la vita e l'unico superstite dello scontro tra un minibus, dove si trovava il gruppo, e un camion. L'incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi.

