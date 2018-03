Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 7.14 20 febbraio 2018 - 07:14

Circa 600'000 neonati muoiono ogni anno in India prima di raggiungere i 28 giorni di vita, una cifra che rappresenta un quarto di tutti i decessi neonatali del pianeta. E' quanto emerge da un nuovo studio pubblicato oggi dall'Unicef.

Nel rapporto sulla mortalità neonatale mondiale, intitolato"'Ogni bambino vivo", l'Unicef sostiene che le cause dei decessi dei neonati sono prevedibili e trattabili e che l'80% delle morti avviene per ragioni non gravi.

Sempre riguardo alla situazione in India, l'Unicef nota che si è invece ridotta la mortalità dei bambini fino a cinque anni. "Ma pur prendendo atto di questo miglioramento - sostiene l'organismo dell'Onu per la tutela dell'infanzia - il numero di 600'000 neonati che muoiono annualmente, e che rappresentano un quarto del totale mondiale, rimane inaccettabilmente alto".

Nel ranking globale per questo settore, l'India, con una tasso di 25,4 decessi di neonati prima di 28 giorni su 1'000, è al 153esimo posto su 184 paesi presi in considerazione.

Neuer Inhalt Horizontal Line