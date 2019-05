Tutto è pronto nella capitale indiana per la votazione di domani, sesta e penultima delle sette giornate elettorali per il rinnovo del Parlamento indiano.

Il Direttore della Commissione elettorale di Delhi Ranbir Singh ha reso noto che gli aventi diritto al voto sono oltre 14 milioni, di cui 7 milioni 870 mila uomini, 6 milioni 440 mila donne, e 699 mila appartenenti al terzo sesso.

I neodiciottenni che andranno alle urne per la prima volta sono 250mila. A Delhi vivono 96 ultracentenari: il quotidiano Times of India scrive che alcuni di loro, che sono stati tra i Freedom Fighters, i padri della patria che hanno combattuto per l'indipendenza indiana, non perderanno l'occasione di farsi accompagnare ai seggi poco dopo l'apertura, alle 7. Per via delle alte temperature, stabilizzatesi nelle ultime settimane su una media di 35 gradi, si prevede che l'afflusso più intenso sarà nelle prime ore della mattinata.

I seggi disseminati in città sono 2700, con 13.819 cabine elettorali: diciassette con lo staff interamente al femminile. In totale, gli ufficiali civili mobilitati nella sola Delhi per il voto di domani sono 140 mila. Altrettanto numerosi gli agenti di polizia e i vigilantes di società private, chiamati a garantire lo svolgimento delle votazioni.

Mentre 60 mila agenti di polizia sono stati chiamati da altre città per garantire la sicurezza, ieri sera decine di migliaia di persone che lavorano a Delhi ma risiedono altrove, hanno preso d'assalto le stazioni e i treni per andare a votare nei loro luoghi di residenza.

I candidati per le sette circoscrizioni della capitale sono 164: la battaglia sarà tra i tre partiti maggiori, Bjp, Partito del Congresso e Aap Party.

Neuer Inhalt Horizontal Line