Uomini al seggio in India.

Affluenza ai seggi del 66% nella seconda giornata di votazioni in India per la Lok Sabha, il Parlamento, che eleggerà il Premier: lo ha comunicato Umesh Sinha, portavoce della Commissione Elettorale. Le votazioni si sono svolte senza incidenti.

In Kashmir, dove i separatisti avevano lanciato un appello per il boicottaggio delle votazioni, 90 seggi del distretto di Srinagar non hanno visto presentarsi nemmeno un elettore.

La prossima giornata di votazioni sarà il 23 aprile.

Neuer Inhalt Horizontal Line