I dipendenti di tre istituzioni di Delhi, compresi medici, infermieri e altro personale sanitario in prima linea nella lotta contro il Coronavirus non vengono pagati da tre mesi.

Senza stipendio anche impiegati, maestri, docenti della Delhi University, la più prestigiosa della capitale, e gli insegnanti di dodici istituti superiori, oltre a migliaia di pensionati.

"È inumano e imperdonabile che l'amministrazione non rilasci i fondi per pagare i suoi collaboratori" hanno scritto oggi in una lettera indirizzata ad Anil Baijal, vice governatore (l'Alto funzionario di nomina amministrativa) della capitale, alcuni eminenti professori universitari. La lettera, riferisce il quotidiano Times of India, è stata inviata anche al governatore Arvind Kejriwal, e al Premier Modi.

L'Associazione dei Medici ha dato un ultimatum di cinque giorni: vengono minacciate dimissioni in massa se gli arretrarti non saranno pagati immediatamente.

