Lunghe code in India (foto d'archivio)

Si sta svolgendo senza incidenti a Kanchipuram, una delle sette città sacre indiane, in Tamil Nadu, il pellegrinaggio di migliaia di fedeli indù che si recano al tempio di Devarajaswami per rendere omaggio alla statua del dio indù Lord Athivaradar.

Secondo l'agenzia di stampa Pti, ogni giorno la coda di fedeli fuori dai cancelli raggiunge i quattro chilometri.

La statua di Athivaradar, una scultura in legno di fico, alta 2 metri e 70 centimetri, che, secondo la leggenda, è antica di alcuni secoli, viene estratta dalla vasca d'acqua che circonda il tempio ed esposta in posizione verticale, per 48 giorni, una volta sola ogni quarant'anni: quest'anno l'esposizione è iniziata il 1 luglio e continuerà fino al 17 agosto. L'ultima volta era stata esposta nel 1979, e, prima ancora, nel 1939.

Gli indù ritengono che rendere omaggio all'idolo che ogni volta riemerge intatto, dopo quattro decenni, dalle profondità dell'Ananthasaras, il sacro bacino d'acqua del tempio, garantisca "energia, prosperità, e dissipi l'oscurità in cui ogni individuo si dibatte".

