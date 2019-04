Una lunga fila di elettori in attesa di votare.

Si è conclusa la prima giornata di voto delle elezioni generali indiane, per il rinnovo dei 543 seggi della Lok Shaba, il parlamento indiano. La proclamazione dei risultati averrà il 23 di maggio.

Incidenti si sono verificati nello stato dell'Andra Pradesh, con due morti e numerosi feriti. Sempre nello stesso stato, il governatore N Chandrababu Naidu ha protestato ufficialmente per il malfunzionamento di quasi 200 macchine per votare e ha chiesto che il voto venga ripetuto, mentre un candidato è arrivato a scaraventare a terra e a distruggere l'apparecchio che, secondo lui, non funzionava correttamente.

Oggi le votazioni hanno riguardato 18 stati e 2 unioni territoriali: i seggi del Parlamento che verranno coperti dalle scelte di chi è andato alle urne sono 91. La persona più vecchia presentatasi ai seggi è stata una donna di 104 anni, Lakhi Paul, che è andata a votare in Assam.

Nel territorio di Delhi, dove si votava in alcune città satellite, tra cui Noida e Faridabad, secondo il governatore della città Arvind Kejriwal una grande quantità di nomi di elettori sarebbero risultati cancellati dalle liste senza motivo.

Si è votato anche in due distretti del Kashmir, dove erano stati proclamati una serrata e uno sciopero generale per protestare contro il progetto, contenuto nel programma del Bjp, il partito al governo, che prevede di eliminare lo statuto speciale garantito alla regione dalla costituzione indiana e di consentire anche ai cittadini indiani provenienti da altre aree di diventare proprietari di bene mobili e immobili in Kashmir. Sotto il controllo di un ingente schieramento di Forze Speciali il voto si è svolto senza incidenti.

