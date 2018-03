Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 marzo 2018 9.16 10 marzo 2018 - 09:16

Almeno 30.000 agricoltori indiani sono in marcia da quattro giorni per coprire i 180 chilometri che dividono la città di Nashik da quella di Mumbai, capitale dello Stato indiano di Maharashtra.

Gli agricoltori intendono "assediare" l'Assemblea legislativa locale per chiedere aiuti e la remissione dei loro ingenti debiti. Lo riferisce la tv XNews di New Delhi.

La protesta è stata promossa dalla Akhil Bhartiya Kisan Sabha (ABKS), organizzazione vicina al Partito comunista indiano, e secondo gli organizzatori prima di lunedì, giorno previsto dell'arrivo a Mumbai, i manifestanti saranno almeno il doppio.

L'agricoltura in India ha una grande importanza e secondo le statistiche quasi il 70% della popolazione dipende, direttamente o indirettamente, da essa.

La crescita di questo settore è debole rispetto al resto dell'economia indiana, e ogni anno migliaia di contadini indebitati si suicidano per problemi legati alla distruzione del raccolto o per i bassi prezzi pagati dai grossisti per le derrate agricole.

