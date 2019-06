È salito a 107 il numero dei bambini vittime dell'epidemia di encefalite acuta che sta affliggendo il Bihar dall'inizio di giugno.

Il quotidiano The Hindu scrive che una manifestazione di protesta ha accolto questa mattina Nitish Kumar, governatore dello stato, in visita agli ospedali pubblici e privati di Muzaffarpur, dove almeno altri duecento piccoli pazienti, quasi tutti sotto i dieci anni di età, sono ricoverati in gravi condizioni.

Il governatore ha stanziato 400'000 rupie (5700 franchi) per ogni famiglia che ha perso un figlio, ma la donazione non ha placato la rabbia dei parenti.

Harsh Vardhan, ministro della Salute di fresca nomina, ha inviato un team di esperti dell'istituto Aiims di Delhi per affiancare i medici locali: l'encefalite acuta si diffonde generalmente nella stagione dei monsoni, e i bambini sono i più colpiti: quest'anno si è presentata prima del solito e, inizialmente, si era ipotizzata come causa della sua diffusione il consumo del frutto del Litchi.

