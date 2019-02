Tenzin Ugen, ex monaco tibetano, è diventato Mariko, la prima modella transessuale tibetana. La storia della sua trasformazione è sul sito online del quotidiano Times of India.

"All'età di nove anni", racconta, "i miei genitori, che oltre a me avevano altri cinque figli e si erano trasferiti in un villaggio dell'Himachal Pradesh, mi mandarono in un monastero, in Tibet. Non mi ero mai trovato a mio agio nel mio corpo di ragazzo e soffrivo tra la comunità dei monaci. Ma solo nel 2014 trovai la forza di uscire allo scoperto e di abbandonare la vita religiosa, dopo che un video in cui danzavo in abiti femminili divenne virale sui social. Da allora ho cambiato nome e ho partecipato al concorso di bellezza Miss Tibet, a Dharamshala".

"Adesso - continua - faccio la modella e la danzatrice e sono anche un'influencer: migliaia di persone mi seguono su Twitter. La comunità tibetana è piccola, ma tutti mi trattano come una star, mi senti circondata da affetto e approvazione per il mio coraggio".

