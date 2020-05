Sono almeno venticinque le persone che lottano per la vita a Vizag, nello stato indiano dell'Andhra Pradesh, a seguito di una fuga di gas da un impianto chimico la notte scorsa. Le vittime confermate sono salite a undici, e tra loro c'è una bambina di sei anni.

Le persone trattate al pronto soccorso con sintomi da avvelenamento e forti difficoltà di respirazione sono oltre mille.

S N Pradhan, il direttore generale della NDRF (National Disaster Responce Force, la Protezione civile indiana), ha detto ai media che la situazione è sotto controllo e che un team CBRN - un'equipe speciale di esperti in chimica, scienze biologiche, radiologia e scienze nucleari - ha appena raggiunto il luogo del disastro da Pune.

Pradhan ha spiegato che il gas stirene, una sostanza fortemente tossica, si è diffusa nell'aria a partire dalle 02.30 e si è diffusa in un raggio di alcuni chilometri, colpendo soprattutto le famiglie che vivono nel villaggio più vicino all'impianto. Più di duemila persone sono state evacuate.

L'insediamento industriale, che si trova a una ventina di chilometri dalla città di Vishakhapatnam, venne costruito nel 1961 dall'allora Hindustan Polymers, l'azienda nazionale per la lavorazione delle plastiche derivate dal polistirene; dal 1997 è di proprietà della LG Chem, un'azienda sudcoreana che ha ribattezzato l'impianto LG Polymers.

Lo stabilimento era fermo da quaranta giorni per il lockdown anti-Covid e avrebbe dovuto riprendere le attività oggi. L'azienda ha reso noto, in un comunicato, che è stata avviata un'inchiesta per ricostruire l'accaduto: "il serbatoio da cui è uscito il gas conteneva 1'800 tonnellate di stirene: l'ipotesi è che la stagnazione e gli sbalzi di temperatura possano avere dato origine a un fenomeno di autopolimerizzazione sfociato poi nella vaporizzazione".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram